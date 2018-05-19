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Транспорт и связь 19.05.2018 19:00

Поездка на сверхскоростном подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить $1 - Илон Маск

Стоимость одной поездки на подземной вакуумной транспортной системе Loop из центра Лос-Анджелеса в международный аэропорт города составит $1, заявил известный бизнесмен Илон Маск.

Созданием системы занимается его компания The Boring Company.

В ходе пресс-конференции в Калифорнии И.Маск также сообщил, что скорость движения в Loop составит до 150 миль в час (240 км/ч), и поездка длиной 11 миль (17,7 км) займет порядка 8 минут.

Отмечается, что Loop задумывается как сеть взаимосвязанных туннелей длиной 60 миль, по которой перемещаются отдельные капсулы, вмещающие до 16 человек. Система сможет существенно снизить транспортный поток в городе, при этом она будет бесшумной.

The Boring Company уже проводит испытания на тестовом участке транспортной системы Hyperloop, построенном в штате Невада. Участок Hyperloop, названный DevLoop, построен с расчетом на полный спектр испытаний. Его протяженность составляет 500 метров. В планах компании соединить высокоскоростными магистралями основные города США.

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Тэги: США, ТРАНСПОРТ, HYPERLOOP, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]