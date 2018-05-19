Поездка на сверхскоростном подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить $1 - Илон Маск

Стоимость одной поездки на подземной вакуумной транспортной системе Loop из центра Лос-Анджелеса в международный аэропорт города составит $1, заявил известный бизнесмен Илон Маск.
Созданием системы занимается его компания The Boring Company.
В ходе пресс-конференции в Калифорнии И.Маск также сообщил, что скорость движения в Loop составит до 150 миль в час (240 км/ч), и поездка длиной 11 миль (17,7 км) займет порядка 8 минут.
Отмечается, что Loop задумывается как сеть взаимосвязанных туннелей длиной 60 миль, по которой перемещаются отдельные капсулы, вмещающие до 16 человек. Система сможет существенно снизить транспортный поток в городе, при этом она будет бесшумной.
The Boring Company уже проводит испытания на тестовом участке транспортной системы Hyperloop, построенном в штате Невада. Участок Hyperloop, названный DevLoop, построен с расчетом на полный спектр испытаний. Его протяженность составляет 500 метров. В планах компании соединить высокоскоростными магистралями основные города США.
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