В Тбилиси для охраны возросшего потока туристов задействуют специальные полицейские патрули - МВД

Туристические зоны Тбилиси с 21 мая будут патрулировать пешие патрули полиции, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.
"Хочу сообщить о некоторых новшествах, которые мы начнем с понедельника. Это будет корпус пешего патруля. Как вы знаете, в Грузии с каждым днем увеличивается поток туристов. С одной стороны, это хорошо, это очень полезно для экономики, однако для правоохранительной системы это серьезный вызов, поскольку такому туристическому трафику присущи и свои риски", - заявил Г.Гахария, выступая в парламенте.
По словам министра, в обязанности пеших полицейских будет входить обеспечение правопорядка в наиболее посещаемых местах и оказание необходимой помощи туристам.
Он отметил, что уже определены конкретные места и маршруты в грузинской столице, где с 21 мая начнется пешее патрулирование. На первом этапе в патрулировании будут участвовать 20 патрулей, на втором - 40, а в пик летнего туристического сезона - 60.
В Грузии в 2018 году ожидают 8 млн иностранных визитеров, в том числе 4,2 млн туристов (то есть тех, кто пробудет в республике более 24 часов), что, соответственно, на 7% и на 20% больше, чем в прошлом году.
ца др
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