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Регион 19.05.2018 14:00

В Тбилиси для охраны возросшего потока туристов задействуют специальные полицейские патрули - МВД

Туристические зоны Тбилиси с 21 мая будут патрулировать пешие патрули полиции, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

"Хочу сообщить о некоторых новшествах, которые мы начнем с понедельника. Это будет корпус пешего патруля. Как вы знаете, в Грузии с каждым днем увеличивается поток туристов. С одной стороны, это хорошо, это очень полезно для экономики, однако для правоохранительной системы это серьезный вызов, поскольку такому туристическому трафику присущи и свои риски", - заявил Г.Гахария, выступая в парламенте.

По словам министра, в обязанности пеших полицейских будет входить обеспечение правопорядка в наиболее посещаемых местах и оказание необходимой помощи туристам.

Он отметил, что уже определены конкретные места и маршруты в грузинской столице, где с 21 мая начнется пешее патрулирование. На первом этапе в патрулировании будут участвовать 20 патрулей, на втором - 40, а в пик летнего туристического сезона - 60.

В Грузии в 2018 году ожидают 8 млн иностранных визитеров, в том числе 4,2 млн туристов (то есть тех, кто пробудет в республике более 24 часов), что, соответственно, на 7% и на 20% больше, чем в прошлом году.

ца др

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ПАТРУЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]