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Дальнее зарубежье 19.05.2018 10:45

Эрдоган заявил о намерении вынести события в секторе Газа на обсуждение Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу выступил за обсуждение в Генеральной Ассамблее ООН столкновений между палестинцами и израильтянами в секторе Газа.

"Очевидно, что Израиль должен нести ответственность за то, что невинные люди были убиты, несмотря на нормы международного права. Мы передадим этот вопрос в Генассамблею ООН", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

При этом турецкий лидер отметил, что США, по его мнению, в данном случае мешают установлению справедливости в рамках СБ ООН.

Ранее сообщалось, что саммит ОИС был экстренно созван Анкарой в связи с действиями Израиля против палестинских демонстрантов в секторе Газа.

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал исламские страны всем вместе провести переоценку отношений с Израилем на фоне сообщений о гибели десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗА, ООН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]