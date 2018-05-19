Эрдоган заявил о намерении вынести события в секторе Газа на обсуждение Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу выступил за обсуждение в Генеральной Ассамблее ООН столкновений между палестинцами и израильтянами в секторе Газа.
"Очевидно, что Израиль должен нести ответственность за то, что невинные люди были убиты, несмотря на нормы международного права. Мы передадим этот вопрос в Генассамблею ООН", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая с речью на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
При этом турецкий лидер отметил, что США, по его мнению, в данном случае мешают установлению справедливости в рамках СБ ООН.
Ранее сообщалось, что саммит ОИС был экстренно созван Анкарой в связи с действиями Израиля против палестинских демонстрантов в секторе Газа.
В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал исламские страны всем вместе провести переоценку отношений с Израилем на фоне сообщений о гибели десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа.
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