Доминикана увеличила вдвое максимальный срок безвизового пребывания туристов

Доминиканская республика увеличила до 60 дней максимальный срок безвизового пребывания в стране для иностранных граждан, вместо прежних 30, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

"Миграционная служба Доминиканской Республики объявила об увеличении срока пребывания в стране для иностранных граждан до 60 дней с возможностью продления. В данную категорию входят туристы, бизнесмены, спортсмены и артисты", - говорится в сообщении.

Для получения продления срока пребывания в Доминикане более чем на 60 дней необходимо подать заявку на получение предварительной визы в МИД республики через консула в своей стране, а затем обратиться в миграционную службу для получения разрешения на временное или постоянное пребывание.

По данным ведомства, подобные меры положительно сказываются на туристическом потоке, который в последнее время показывает стабильный рост. Так, министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсиа заявил, что за март этого года въездной поток увеличился на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 670 тыс. гостей. Подобные темпы позволят достичь поставленной цели в 10 млн туристов в год к 2022 году.