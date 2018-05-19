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Дальнее зарубежье 19.05.2018 16:00

Доминикана увеличила вдвое максимальный срок безвизового пребывания туристов

Доминиканская республика увеличила до 60 дней максимальный срок безвизового пребывания в стране для иностранных граждан, вместо прежних 30, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

"Миграционная служба Доминиканской Республики объявила об увеличении срока пребывания в стране для иностранных граждан до 60 дней с возможностью продления. В данную категорию входят туристы, бизнесмены, спортсмены и артисты", - говорится в сообщении.

Для получения продления срока пребывания в Доминикане более чем на 60 дней необходимо подать заявку на получение предварительной визы в МИД республики через консула в своей стране, а затем обратиться в миграционную службу для получения разрешения на временное или постоянное пребывание.

По данным ведомства, подобные меры положительно сказываются на туристическом потоке, который в последнее время показывает стабильный рост. Так, министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсиа заявил, что за март этого года въездной поток увеличился на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 670 тыс. гостей. Подобные темпы позволят достичь поставленной цели в 10 млн туристов в год к 2022 году.

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Тэги: ДОМИНИКАНА, ТУРИСТЫ, ВИЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]