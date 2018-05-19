Ж/д Казахстана и Узбекистана обсуждают создание зерновых терминалов на границе с Афганистаном

Нацкомпании Казахстана и Узбекистана "Казахстан Темир жолы" (КТЖ) и АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до 1 июля 2018 года планируют подготовить предложения по совместному строительству грузовых терминалов по перевалке зерна и муки на территории Узбекистана и Афганистана, говорится в пресс-релизе КТЖ.

Компаниям также необходимо принять решения по конкурентоспособным тарифным условиям перевозки зерна и муки в Узбекистан и транзитом в Афганистан.

Согласно пресс-релизу, будут приняты меры по обеспечению беспрепятственных перевозок казахстанского зерна и муки через узбекско-афганскую границу, устранению сезонных заторов и предоставлению своевременного возврата железнодорожного подвижного состава.

В начале мая в Ташкенте руководитель КТЖ Канат Алпысбаев и первый заместитель председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Фазлитдин Сагдуллаев обсудили развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в частности, создание благоприятных условий для наращивания грузопотоков. Принято решение об организации двусторонних рабочих групп по вопросам перевозок грузов в экспортно-импортном и транзитном сообщениях между странами.

Кроме того, в рамках сотрудничества в сфере транспортного машиностроения планируется создание СП предприятиями ТОО "Format Match Company" (единственный сертифицированный производитель среднего вагонного литья в Казахстане - ИФ), "Узжелдорреммаш" и его дочерней структурой "Литейно-механический завод".

Пресс-служба также сообщает, что К.Алпысбаев побывал с рабочей поездкой на станции "Сарыагаш" и проинспектировал развитие межгосударственного стыкового пункта, расположенного на границе с Узбекистаном.

В сообщении отмечается, что для наращивания объемов перевозок между Казахстаном и Узбекистаном принимаются меры по устранению инфраструктурных ограничений для пропуска грузопотока через железнодорожный переход Сарыагаш-Келес. На станции Сарыагаш проведена реконструкция. Так, в апреле текущего года построены три дополнительных ж/д пути, что позволило увеличить пропускную и перерабатывающую способность станции до 30 пар поездов в сутки. В среднем в сутки станция принимает и отправляет 21 пару поездов.

К.Алпысбаев также посетил транспортно-логистический центр (ТЛЦ) класса А+ Continental Logistics Shymkent в Чимкенте, который расположен в непосредственной близости от автодороги Западная Европа - Западный Китай. Комплекс пропускной способностью около 1 млн тонн груза в год располагает сухими и климатическими складами, контейнерным терминалом и сопутствующей инфраструктурой. Здесь недавно открылась зона таможенного обслуживания, где услуги предоставляется в режиме "одного окна".

ТОО "Format Match Company" ежегодно производит более 4,8 тыс. тонн продукции. Компания, в часности, выпускает оборудование для энергетического и горно-металлургического комплексов, инструменты для проведения аварийно-ремонтных работ на нефтегазовых скважинах, запасные части для железнодорожных вагонов и локомотивов.

Литейно-механический завод "Узжелдорреммаша" специализируется на ремонте и модернизации подвижного состава - грузовых вагонов, цистерн-цементовозов, минераловозов, чугунного литья, запасных частей и деталей для ремонта подвижного состава и верхнего строения пути.