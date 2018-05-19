Total начала бурение первой добывающей скважины на месторождении Абшерон на Каспии

Французская Total приступила к бурению первой добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон в азербайджанском секторе Каспия, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
"Полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) «Гейдар Алиев» завершила работы по заканчиванию разведочной скважины ABX-2 (пробурена в 2011 году и подтвердила наличие больших запасов газа–ИФ-Аз) на месторождении Абшерон. Работы заняли 73 дня. Теперь ППБУ задействована в бурении на этом же месторождении оценочной и добывающей скважины ABD001 для добычи первого газа», - отметили в компании.
По данным SOCAR, к настоящему времени проходка составила 665 метров. Бурение осуществляется на глубине воды 450 метров.
Как сообщалось, срок ведения буровых работ составит 379 дней. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи газа с месторождение запланировано на начало 2020 года.
Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.
Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.
SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.
Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).
Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.
Н.Аббасова
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