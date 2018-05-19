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Регион 19.05.2018 11:47

Еврокомиссар прибыл в Тегеран для проведения переговоров по энергетическому сотрудничеству

Член Еврокомиссии по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете прибыл с официальным визитом в Тегеран, где он будет проводить переговоры по сотрудничеству с Ираном в области нефти и газа, сообщают в субботу западные СМИ.

Ожидается, что позднее в субботу еврокомиссар встретится с главой Организации атомной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи, министром по вопросам окружающей среды Исой Калантари, а также с министром нефти Бижаном Намдаром Зангане.

В воскресенье у М.А.Каньете запланирована встреча с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич заявила, что эта миссия была запланирована уже некоторое время назад. Она является продолжением тех обязательств, которые брал на себя ЕС в ходе переговоров по иранскому соглашению.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, КОМИССАР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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