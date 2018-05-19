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Финансы 19.05.2018 12:07

Первое заседание Комитета кредиторов Demirbank состоится 1 июня

Баку. 19 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Demirbank, находящегося в ликвидации, состоится 1 июня, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Demirbank состоится 1 июня в 15:30", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.

Н.Аббасова

на

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]