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Транспорт и связь 19.05.2018 18:21

Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в Аргентине

Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в городе Рамальо (Аргентина), сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".

"Газпромбанк готов инвестировать в строительство портово-логистического комплекса в Рамальо и в настоящий момент ведет поиск аргентинских партнеров", - сказал он.

Ранее в материалах к встрече президентов РФ и Аргентины в январе отмечалось, что в рамках сотрудничества в области строительства и модернизации инфраструктуры Аргентины Газпромбанк рассматривает возможность участия в проекте сооружения портово-логистического комплекса на реке Парана.

Рамальо (Ramallo) - город на реке Парана в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Газпромбанк по итогам 1-го квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, ПОРТЫ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]