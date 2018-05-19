Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в Аргентине

Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в городе Рамальо (Аргентина), сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".
"Газпромбанк готов инвестировать в строительство портово-логистического комплекса в Рамальо и в настоящий момент ведет поиск аргентинских партнеров", - сказал он.
Ранее в материалах к встрече президентов РФ и Аргентины в январе отмечалось, что в рамках сотрудничества в области строительства и модернизации инфраструктуры Аргентины Газпромбанк рассматривает возможность участия в проекте сооружения портово-логистического комплекса на реке Парана.
Рамальо (Ramallo) - город на реке Парана в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
Газпромбанк по итогам 1-го квартала 2018 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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