Грузинская желдорога и Deutsche Bahn разработали проект мультимодальных грузовых перевозок через Азербайджан

АО "Грузинская железная дорога" и железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn AG разработали совместный проект, предусматривающий обслуживание мультимодальных грузовых перевозок из Германии в направлении Ближнего Востока и Китая.

Как сообщает пресс-служба грузинской компании, проект представлен потенциальным клиентам на транспортно-логистической выставке Transport Logistic China 2018 в Шанхае.

"В соответствии с проектом, маршрут берет начало в городе Дуйсбурге (Германия), из Румынии контейнерным судном продолжается до портов Грузии, а затем через Грузию и Азербайджан разворачивается в направлении Китая или Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Грузинская железная дорога" и Deutsche Bahn AG 1 июля 2016 года подписали в Тбилиси меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие партнерства в сфере транспортировки грузов по международным транспортным коридорам.

Документ предусматривает развитие сотрудничества грузинской и германской транспортных компаний по двум направлениям. Первое - транскаспийское направление, что подразумевает перевозки контейнерных грузов между Китаем и Европой, второе - транспортировка грузов из Европы через территорию Грузии в направлении Ирана и Персидского залива и в обратном направлении.

Как заявлял журналистам Мамука Бахтадзе, занимавший в то время должность генерального директора АО "Грузинская железная дорога" (в настоящее время - министр финансов Грузии - ИФ), фактически речь идет об открытии нового транспортного коридора от Черного моря до Персидского залива. При этом он назвал стратегическим партнерство с Deutsche Bahn и аффилированными с ней компаниями.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.