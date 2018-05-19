Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 29° 22 Май 18° 29°

Регион 19.05.2018 12:30

В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20% в случае отказа европейских стран от СВПД

Власти Ирана могут возвратиться к обогащению урана до 20-процентного уровня в том случае, если европейские посредники не смогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после выхода США из сделки, заявил в субботу глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи.

"Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы так же будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше (после выхода Вашингтона из соглашения - ИФ). Перед нами есть выбор из многих возможностей - мы можем возобновить обогащение урана до 20%", - сказал А.А.Салехи на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете в Тегеране.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявлял, что Иран может нарастить обогащение урана до 20-процентного уровня "очень быстрыми темпами" - всего за несколько дней.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, УРАН, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


В Тегеране предупреждают, что способны за пять дней вернуться к обогащению урана до 20% Казахстан готов разместить низкообогащенный уран из Ирана в своем хранилище - дипломат Иран избавился от всех запасов высокообогащенного урана Тегеран наполовину сократил запасы высокообогащенного урана - доклад МАГАТЭ Тегеран заявляет: ноябрьское женевское соглашение не предусматривает остановки центрифуг по обогащению урана "Шестерка" согласна, чтобы Иран использовал центрифуги нового поколения по обогащению урана для исследований

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]