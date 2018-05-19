Евросоюз и Тегеран подтвердили приверженность сделке по атому

Европейский союз и Иран будут придерживаться обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на недавний выход США из сделки, заявил в субботу еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.
"Мы подали сигнал нашим иранским союзникам - пока они будут оставаться приверженными соглашению по атому, мы также будем полностью выполнять свои обязательства. И они (Иран - ИФ) заявили о том же самом со своей стороны", - сказал М.А.Каньете по итогам переговоров с главой Организации атомной энергетики Ирана Али Акбаром Салехи в Тегеране.
По словам еврокомиссара, европейские страны продолжат активно взаимодействовать с Тегераном в сфере экономики.
"Международное агентство по атомной энергии до сих пор подтверждало в десяти последовательных докладах, что Иран выполнил свои ядерные обязательства в рамках СВПД, и, со своей стороны, Европейский союз будет по-прежнему привержен продолжению полного и эффективного осуществления СВПД, поскольку Иран продолжает выполнять свои ядерные обязательства", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе пресс-службой Еврокомиссии в субботу.
В свою очередь, А.А.Салехи отметил, что действия Евросоюза "покажут, что США не являются страной, на которую можно положиться в рамках международных договоренностей".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД, одобренному в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.
В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.
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