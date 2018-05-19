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Регион 19.05.2018 14:23

Абэ рассчитывает на прогресс в переговорах по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора в ходе визита в Россию.

"Я ещё очень рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи - заключении мирного договора", - сказал он в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

С.Абэ напомнил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в городе Нагато им удалось достичь определенных договорённостей. По его словам, в частности, реализация пункта о совместной хоздеятельности "идёт полным ходом".

"Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путём решения вопроса о принадлежности четырёх островов, но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остаётся незаключенным. Это совершенно ненормальная ситуация", - подчеркнул С.Абэ.

"И я, и президент Путин в этом полностью совпадаем", - добавил японский премьер-министр.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, С.Абэ 25-26 мая посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"25 мая японский премьер-министр в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. 26 мая в Москве состоятся российско-японские переговоры на высшем уровне. К подписанию подготовлен ряд совместных документов", - говорилось в сообщении.

Кроме того, лидеры выступят на церемонии открытия "перекрестных" Годов России и Японии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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