Абэ рассчитывает на прогресс в переговорах по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора в ходе визита в Россию.
"Я ещё очень рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи - заключении мирного договора", - сказал он в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
С.Абэ напомнил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в городе Нагато им удалось достичь определенных договорённостей. По его словам, в частности, реализация пункта о совместной хоздеятельности "идёт полным ходом".
"Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путём решения вопроса о принадлежности четырёх островов, но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остаётся незаключенным. Это совершенно ненормальная ситуация", - подчеркнул С.Абэ.
"И я, и президент Путин в этом полностью совпадаем", - добавил японский премьер-министр.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, С.Абэ 25-26 мая посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"25 мая японский премьер-министр в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. 26 мая в Москве состоятся российско-японские переговоры на высшем уровне. К подписанию подготовлен ряд совместных документов", - говорилось в сообщении.
Кроме того, лидеры выступят на церемонии открытия "перекрестных" Годов России и Японии.
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