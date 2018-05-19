Сексменьшинства впервые смогли пройти маршем по центру Кишинева

Участники марша сексуальных меньшинств в Кишиневе впервые в истории Молдавии сумели пройти по всей протяженности установленного маршрута: от улицы Измаильской до Дворца Республики, по улице Бухарестской.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители православной церкви пытались сорвать марш, но полиция помешала этому, чтобы не допустить столкновений.

Марш прошел по улице Бухарестской, от улицы Измаильской к центру города. Два последних года представители православной церкви срывали марш через два квартала, на перекрестке с улицей Армянской. В нынешнем году они бурно реагировали, когда участники акции прошли этот перекресток и дошли до цента города.

Всего участники марша прошли около 3 км, установив рекорд подобных мероприятий в Кишиневе. Во все предыдущие годы участникам марша удавалось пройти не более одного километра.

Нынешний марш является и самым многочисленным. По оценкам полиции, в нем принимают участие около 500 человек.

Марш проводит организация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией "Гендер-Док-М". Все участники и участницы одеты в майках с надписью "Без страха", они также несут розовые сердечки. Марш направлен против дискриминации в целом, но на нем делается акцент на защите сексуальных меньшинств.

Марш удалось провести благодаря защите, которую организовала полиция. Тысячи полицейских сопровождали участников марша, кордоны полицейских в защитном обмундировании окружили колонну со всех сторон. Также было перекрыто движение по всем улицам, пересекающих улицу Бухарестскую, а также по другим улицам центральной части Кишинева.