Глава СНБ Армении пообещал скорые разоблачения коррупционеров

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян заявил об активизации борьбы с коррупцией и анонсировал скорые разоблачения.

"Вскоре будут разоблачены люди, которые обогатились незаконно, действовали по коррупционным схемам. До конца месяца эта информация будет обнародована. В рамках этих схем они на протяжении долгих лет воровали деньги у государства и обогащались незаконно. Эти деньги будут возвращены в бюджет", - сказал А.Ванецян на встрече с руководителями СМИ в Ереване в субботу.

По его словам, "традиционно коррумпированные учреждения полностью прекратили незаконные действия - это таможенная, налоговая службы, судебная система, некоторые службы полиции".

Он добавил, что ведется работа по повышению размера зарплаты сотрудникам госорганов, в том числе, СНБ.

"В одночасье не решить эту проблему, но, благодаря нашей работе, в госбюджет будут возвращены большие суммы денег. На первоначальном этапе можно премировать сотрудников СНБ. В дальнейшем с сокращением теневой экономики, станет возможным повысить зарплату работникам госорганов", - отметил А.Ванецян.

Он сообщил, что проводятся действия для выявления коррупционных цепочек, использованных в совершенных в Армении ранее преступлениях.

Он также проинформировал, что в Службе национальной безопасности будут проведены структурные изменения в соответствии с поручением нового премьера Армении.

"По поручению премьер-министра, в системе СНБ будут проведены структурные изменения. В Службе национальной безопасности все еще сохраняется структура советских времен, сейчас нужно ее менять, найти эффективные решения, которые будут соответствовать сегодняшним требованиям", - заявил А.Ванецян.