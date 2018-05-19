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Транспорт и связь 19.05.2018 15:09

Turkish Airlines в течение 2018 года планирует открыть регулярный рейс из Турции на юг Азербайджана -СМИ

Авиакомпания «Turkish Airlines» (Турецкие авиалинии, THY) в течение 2018 года планирует начать выполнение регулярного рейса в Ленкорань (расположен в южной части Азербайджана -ИФ-Аз), сообщает турецкий интернет-ресурс kokpit.aero.

«Компания приняла решение об открытии в течение 2019 года регулярных пассажирских рейсов в города: Лянкаран (Азербайджан), Краснодар, Воронеж, Самара и Махачкала (Россия), Краков (Польша), Ла-Корунья (Испания), Палермо (Италия), Нант (Франция), Абха (Саудовская Аравия), Марракеш (Морокко), Джуба (Южный Судан), Асуан и Луксор (Египет), Луанда (Ангола), Мехико Сити (Мексика), Денпасар (Индонезия), Банжул (Гамбия) и Морони (Коморские острова)», - отмечает издание.

При этом сроков открытия рейсов ни по одному из указанных направлений и из какого города Турции они будут осуществляться, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана еще летом 2016 года выдала разрешение авиакомпании THY на открытие авиарейса в Лянкаран.

В Азербайджане турецкая авиакомпания приступила к деятельности в 1991 году, и сегодня ее самолеты выполняют рейсы в Баку, Гянджу и Нахчыван.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]