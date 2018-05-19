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Это интересно 19.05.2018 15:16

В Лондоне началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Церемония бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл началась в часовне святого Георгия Виндзорского замка, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

М.Маркл в длинном белом платье от Givenchy, слегка открывающем плечи, и фате, прибыла к часовне вместе со своей матерью Дорией Рэгланд.

В "Твиттере" королевской семьи сообщается, что дизайнером платья М.Маркл стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

В настоящее время проходит обряд венчания, который проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В соответствии с традицией, архиепископ задал вопрос каждому из будущих супругов, согласны ли они вступить в брак, после чего благословил союз.

В скором времени принц Гарри и его избранница обменяются клятвами и затем наденут друг другу кольца, после чего новоиспеченные супруги проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

О помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой М.Маркл стало известно в ноябре прошлого года.

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, БРАКОСОЧЕТАНИЕ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]