В Лондоне началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

Церемония бракосочетания принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл началась в часовне святого Георгия Виндзорского замка, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".
М.Маркл в длинном белом платье от Givenchy, слегка открывающем плечи, и фате, прибыла к часовне вместе со своей матерью Дорией Рэгланд.
В "Твиттере" королевской семьи сообщается, что дизайнером платья М.Маркл стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.
В настоящее время проходит обряд венчания, который проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В соответствии с традицией, архиепископ задал вопрос каждому из будущих супругов, согласны ли они вступить в брак, после чего благословил союз.
В скором времени принц Гарри и его избранница обменяются клятвами и затем наденут друг другу кольца, после чего новоиспеченные супруги проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.
О помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой М.Маркл стало известно в ноябре прошлого года.
Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.
Русская община окружена особой заботой в Азербайджане - Администрация президента
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД
Поездка на сверхскоростном подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить $1 - Илон Маск
Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в Аргентине
Президент Украины в немецкой газете раскритиковал "Северный поток 2"
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Пассажиры эвакуированы с вокзала в Марселе из-за опасений теракта - СМИ
Стрельба на западе Германии унесла жизни двух человек, есть раненые
Двое полицейских и прихожанин церкви погибли во время спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»