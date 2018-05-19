Западные кураторы новых властей в Армении будут стремиться ухудшить отношения с Россией – эксперт

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что новые власти в Армении посредством армянской диаспоры будут стремиться уйти из фарватера России.

А.Шатилов в интервью порталу KM.RU заявил, что за революцией в Армении также стоит Запад, который финансировал и направлял организаторов протеста. «Примечательно, что в сентябре 2017 года Никол Пашинян на выборах мэра Еревана набрал лишь 21% голосов», - сказал А. Шатилов.

Он не исключает, что западные кураторы через новое руководство Армении начнут вести активную работу с многочисленной армянской диаспорой РФ, стремясь настроить ее против Кремля. «Я не исключаю, что при новом, "революционном" премьере Армении (который, по некоторым данным, является креатурой давнего американского "агента влияния" Левона Тер-Петросяна) произойдет свертывание двустороннего сотрудничества между нашими странами, под угрозой окажется проект ЕврАзЭС», - добавил он.

«Ну и при определенных условиях не исключаю эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, где фактически с середины 90-х гг. именно Россия выступала гарантом стабильности», - считает российский эксперт.

А.Шатилов в интервью также рассказал о влиянии армянского национализма и сепаратизма на развал СССР. «Армянская инициатива по выходу из состава Союза возникла даже раньше прибалтийской», - сказал он.

А.Азизов