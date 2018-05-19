Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 28° 22 Май 18° 28°

Финансы 19.05.2018 15:54

ADIF организовал сбор выплат по кредитным долгам ликвидируемых банков через Правительственный портал платежей

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) наладил сбор выплат по кредитным задолженностям ликвидируемых банков через Правительственный портал платежей (ППП), говорится в сообщении фонда.

"Для организации централизованного сбора платежей по кредитным задолженностям банков, находящихся в процессе ликвидации, обеспечения их оперативности и прозрачности, а также для удобства клиентов ADIF интегрировал внутреннюю информационную систему с Правительственным порталом платежей», - отмечается в информации фонда.

По данным ведомства, отныне клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, смогут погашать свои задолженности по кредитам в онлайн-режиме на сайте https://gpp.az/az в разделе «Азербайджанский фонд страхования вкладов».

«Таким образом, через ППП клиенты ликвидируемых банков могут производить выплаты по кредитным заложенностям в около 2 тыс. точках обслуживания действующих в Азербайджане банков, в более 1,4 тыс. пунктах платежей национального почтового оператора и в более 1 тыс. терминалах платежных организаций в наличной и в безналичной форме посредством карт и банковских счетов», - отмечается в информации.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ADIF, ПОРТАЛ, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


ADIF выплатил вкладчикам 10 закрытых в 2016г банков компенсаций на 346 млн манатов Вкладчики ОАО «Кавказский Банк Развития» и ОАО «AtraBank» получили компенсаций на сумму более 8,5 млн манатов Вкладчики Dekabank, Parabank, Zaminbank и Kredobank с 1 августа получили компенсаций на сумму около 73 млн манатов Вкладчики ОАО «Кавказский Банк Развития» и ОАО «AtraBank» за первый день получили компенсаций на сумму более 457 тыс. манатов ADIF приступит к выплате компенсаций вкладчикам Кавказского Банка Развития и AtraBank с 22 августа ADIF в течение недели определит сроки выплаты компенсаций вкладчикам Кавказского Банка Развития и AtraBank

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]