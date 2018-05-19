ADIF организовал сбор выплат по кредитным долгам ликвидируемых банков через Правительственный портал платежей

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) наладил сбор выплат по кредитным задолженностям ликвидируемых банков через Правительственный портал платежей (ППП), говорится в сообщении фонда.
"Для организации централизованного сбора платежей по кредитным задолженностям банков, находящихся в процессе ликвидации, обеспечения их оперативности и прозрачности, а также для удобства клиентов ADIF интегрировал внутреннюю информационную систему с Правительственным порталом платежей», - отмечается в информации фонда.
По данным ведомства, отныне клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, смогут погашать свои задолженности по кредитам в онлайн-режиме на сайте https://gpp.az/az в разделе «Азербайджанский фонд страхования вкладов».
«Таким образом, через ППП клиенты ликвидируемых банков могут производить выплаты по кредитным заложенностям в около 2 тыс. точках обслуживания действующих в Азербайджане банков, в более 1,4 тыс. пунктах платежей национального почтового оператора и в более 1 тыс. терминалах платежных организаций в наличной и в безналичной форме посредством карт и банковских счетов», - отмечается в информации.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
Н.Аббасова
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