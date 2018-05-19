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СНГ 19.05.2018 16:04

Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать - мы двигаемся вместе в Европу", - сказал П.Порошенко в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

Он подчеркнул, что будущее Украины - в Европе.

Как сообщалось, 2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов Содружества независимых государств (СНГ).

СНБО поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Ранее П.Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ. "Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - сказал он.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СНГ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]