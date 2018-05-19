Главу МВД Эстонии просят доказать, что он является гражданином республики

Министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта (Andres Anvelt) попросили доказать, что он является гражданином страны.

Заместитель председателя оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE), депутат парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) заявил газете Ohtuleht, что А.Анвельт, по данным МВД, является гражданином Эстонии.

В то же время историк Яак Валге (Jaak Valge) пишет в этом же номере газеты, что у министра нет гражданства или он получил его на заведомо ложных данных.

"Эстонского гражданства не было ни у дедушек А.Анвельта - Яана Анвельта и Рихарда Маяка (Rihard Majak), ни, скорее всего, у их супруг. По этой причине не могло быть эстонского гражданства и у родившихся в советское время родителей Андреса Анвельта - Яана и Розы", - сказал Я.Валге.

Х.Пыллуаас отмечает, что оба деда министра были одними из видных деятелей коммунистического движения Эстонии, одними из ниспровергателей Эстонской республики. Один из дедов Яан Анвельт (Jaan Anvelt) с 1925 года жил в СССР, был на руководящей политической работе в Красной армии, работал начальником главного управления гражданского воздушного флота, ответственным секретарем Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1937 году был репрессирован, позже реабилитирован.

По мнению Х.Пыллуааса, для пребывания в Эстонии А.Анвельт должен иметь визу или вид на жительство, которых у него нет. "Кроме того, лицо, не имеющее эстонского гражданства, не имеет права быть ни членом ни одной из партий, ни депутатом Рийгикогу, не может занимать выборные должности и состоять на государственной службе", - подчеркнул он.

Х.Пыллуаас отметил, что у министра, ответственного за правопорядок и безопасность в Эстонском государстве, в истории с получением эстонского гражданства не должно быть белых пятен. "Мы ждем от правительства и органов безопасности четкого и документированного ответа на вопрос - есть ли у Андреса Анвельта эстонское гражданство или нет, и если есть, то на каких основаниях", - заявил он.

По его словам, если же А.Анвельту оформили эстонское гражданство по рождению на основании заведомо ложных данных, то его, в соответствии с законом, следует аннулировать.