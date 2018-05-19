Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 28° 22 Май 18° 28°

Регион 19.05.2018 16:20

Выборы в парламент Армении могут быть проведены не раньше сентября - член фракции "Елк"

Внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены после сентября, заявил депутат парламента Армении, член фракции "Елк" Ален Симонян.

В парламенте Армении А.Симонян занял место Никола Пашиняна, который до избрания в должности премьер-министра республики, возглавлял парламентскую фракцию "Елк".

"Думаю, выборы могут быть проведены осенью или зимой, но не раньше сентября, учитывая ряд технических вопросов", - сказал А.Симонян в эфире радиостанции "Свобода".

По его словам, необходимо реформировать Избирательный кодекс, отказаться от рейтинговой (мажоритарной) системы выборов и оставить только пропорциональную систему (выборы по партийным спискам).

"Необходимо организовать и провести выбора так, чтобы при любом результате ни у кого не возникло бы сомнений в их справедливости", - отметил А.Симонян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Премьер Армении планирует внеочередные парламентские выборы до конца года Пашинян обещает провести внеочередные выборы в парламент Армении в "логически короткие сроки" Внеочередные выборы в парламент Армении станут потрясением для страны, считают соратники Пашиняна Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера Проведение внеочередных выборов в парламент Армении неизбежно - кандидат в премьеры Пашинян В парламенте Армении проходит спецзаседание по выборам премьер-министра республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]