Внеочередные парламентские выборы в Армении могут быть проведены после сентября, заявил депутат парламента Армении, член фракции "Елк" Ален Симонян.
В парламенте Армении А.Симонян занял место Никола Пашиняна, который до избрания в должности премьер-министра республики, возглавлял парламентскую фракцию "Елк".
"Думаю, выборы могут быть проведены осенью или зимой, но не раньше сентября, учитывая ряд технических вопросов", - сказал А.Симонян в эфире радиостанции "Свобода".
По его словам, необходимо реформировать Избирательный кодекс, отказаться от рейтинговой (мажоритарной) системы выборов и оставить только пропорциональную систему (выборы по партийным спискам).
"Необходимо организовать и провести выбора так, чтобы при любом результате ни у кого не возникло бы сомнений в их справедливости", - отметил А.Симонян.
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