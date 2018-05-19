Президент Украины Петр Порошенко считает, что российский газопровод "Северный поток-2" направлен против единства Европы и никак не связан с экономическими и деловыми интересами.
"Абсолютно геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и деловыми интересами, и имеет целью, прежде всего, уничтожение единства Европы, а впоследствии, ее подчинения. Это всегда было идеологией российской энергетической политики. Сегодня нет оснований считать иначе - пока российская агрессия против Украины и Запада не будет фактически остановлена, а Кремль не начнет уважать международный закон и порядок", - пишет П.Порошенко в авторской статье для газеты Frankfurter allgemeine Zeitung, которая была опубликована 18 мая.
По его мнению, при нынешних обстоятельствах любой масштабный панъевропейский проект с Кремлем будет "умиротворением агрессора", а не проявлением силы, и как только "Северный поток-2" будет наполнен российским газом, Россия получит преимущество и "не будет воздерживаться от еще более жестокого наступления на наши общие ценности".
Он заявил, что надежность "Газпрома" "уже значительно скомпрометирована" и предостерег относительно доверия к обещаниям "ярких дивидендов". "Трудно быть надежным партнером, когда вы призваны быть энергетическим рычагом Кремля в его геополитических играх", - пояснил П.Порошенко.
Таким образом, подытожил он, "инвестиции в "Северный поток 2" - это инвестиции в распад Европы". "Действительно ли Европа так нуждается в еще одном газопроводе с Россией?" - задался вопросом украинский президент.
Ранее П.Порошенко заявил, что Украина сделает все, чтобы не дать России использовать "Северный поток-2" как орудие воздействия на Киев и Европу. "Мы будем делать все для того, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать "Северный поток" как элемент гибридной войны против не только Украины, но и против всей Европы. Я заявляю о том, что мы будем делать все, что от нас зависит", - сказал П.Порошенко журналистам 10 мая после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг в Аахене (ФРГ).
Он отметил, что постоянно поднимает тему "Северного потока-2" на переговорах в Германии, Франции и Еврокомиссии.
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