Власти Амстердама хотят запретить аренду жилья через Airbnb

Власти Амстердама в рамках борьбы с массовым туризмом хотят запретить аренду жилья через Airbnb в оживленных районах города, а также поднять туристический налог, сообщает портал NL Times.
"Налог для туристов на территории всего города хотят увеличить до 7%. Сейчас он составляет 6% в центральных районах и 4% - на окраинах. Также власти Амстердама планируют запретить аренду жилья туристами через сервис Airbnb в наиболее оживленных районах города, а за их пределами установить максимальный срок аренды 30 дней в год", - говорится в сообщении.
Среди предлагаемых мер значится и ограничение количества "пивных велосипедов" и "пивных круизов", а также запрет туристам садиться и выходить с экскурсионных лодок в центре города.
"Амстердам страдает от излишнего количества туристов, пьяные и буйные гости делают центр города непривлекательным для местных жителей. Из-за туристов стоимость квартир выросла на 12% по сравнению с прошлым годом", - отмечает издание.
В общей сложности в 2018 году в Амстердаме ожидают 18 млн иностранных гостей, это на 20% больше, чем два года назад.
Русская община окружена особой заботой в Азербайджане - Администрация президента
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД
Поездка на сверхскоростном подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить $1 - Илон Маск
Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в Аргентине
Президент Украины в немецкой газете раскритиковал "Северный поток 2"
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Пассажиры эвакуированы с вокзала в Марселе из-за опасений теракта - СМИ
Стрельба на западе Германии унесла жизни двух человек, есть раненые
Двое полицейских и прихожанин церкви погибли во время спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»