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Регион 19.05.2018 18:15

Двое полицейских и прихожанин церкви погибли во время спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном

По уточненным данным, в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин, сообщил "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов в субботу.

"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - сказал представитель правоохранительных органов.

У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики.

В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. "Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

В настоящее время обстановка вокруг церкви Архангела Михаила нормализуется, в частности восстановлено автомобильное движение.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]