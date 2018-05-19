Двое полицейских и прихожанин церкви погибли во время спецоперации по ликвидации боевиков в Грозном

По уточненным данным, в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин, сообщил "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов в субботу.
"По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.
"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - сказал представитель правоохранительных органов.
У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики.
В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. "Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров.
В настоящее время обстановка вокруг церкви Архангела Михаила нормализуется, в частности восстановлено автомобильное движение.
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