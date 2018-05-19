Стрельба на западе Германии унесла жизни двух человек, есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в германском городе Фехинген (федеральная земля Саар) на западе страны, застрелив насмерть двух человек, сообщает в субботу издание "Шпигель" со ссылкой на местную полицию.

Еще несколько человек получили серьезные ранения.

По данным издания, двое погибших и нападавший являются членами одной семьи. Преступник был задержан сотрудниками полиции, однако его мотив пока неизвестен.