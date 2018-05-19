Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 18° 28° 21 Май 18° 28° 22 Май 18° 28°

Дальнее зарубежье 19.05.2018 18:49

Стрельба на западе Германии унесла жизни двух человек, есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в германском городе Фехинген (федеральная земля Саар) на западе страны, застрелив насмерть двух человек, сообщает в субботу издание "Шпигель" со ссылкой на местную полицию.

Еще несколько человек получили серьезные ранения.

По данным издания, двое погибших и нападавший являются членами одной семьи. Преступник был задержан сотрудниками полиции, однако его мотив пока неизвестен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В немецком Фирнхайме мужчина открыл стрельбу в кинотеатре, пострадали до 50 человек - СМИ Немецких дипломатов обстреляли в Саудовской Аравии, они не пострадали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]