Тактико-специальные учения "Кобальт-2018" формирований Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) пройдут в Казахстане с 20 по 22 мая.

"Тема учений "Планирование и проведение специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сказано в пресс-релизе Секретариата ОДКБ, который поступил в "Интерфакс-АВН".

Согласно сообщению, в манёврах будут участвовать более 700 человек. Это личный состав подразделений (оперативных группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав полиции Армении, внутренних войск МВД Белоруссии, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД РФ, Национальной гвардии Казахстана, МВД Киргизии и Таджикистана, выделенных в состав формирований КСОР.

Манёвры пройдут на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области. По информации Секретариата, учения "Кобальт" проводились трижды, первый раз - в июне 2010 года в Ростовской области.