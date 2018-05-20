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СНГ 20.05.2018 09:09

В Казахстане пройдут учения ОДКБ "Кобальт-2018" по ликвидации условных НВФ

Тактико-специальные учения "Кобальт-2018" формирований Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) пройдут в Казахстане с 20 по 22 мая.

"Тема учений "Планирование и проведение специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сказано в пресс-релизе Секретариата ОДКБ, который поступил в "Интерфакс-АВН".

Согласно сообщению, в манёврах будут участвовать более 700 человек. Это личный состав подразделений (оперативных группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав полиции Армении, внутренних войск МВД Белоруссии, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД РФ, Национальной гвардии Казахстана, МВД Киргизии и Таджикистана, выделенных в состав формирований КСОР.

Манёвры пройдут на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области. По информации Секретариата, учения "Кобальт" проводились трижды, первый раз - в июне 2010 года в Ростовской области.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]