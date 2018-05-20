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Дальнее зарубежье 20.05.2018 09:30

В Венесуэле стартуют досрочные выборы президента

Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Венесуэле. Избиратели должны будут выбрать нового главу государства, срок полномочий которого составляет шесть лет.

За пост президента борются четыре кандидата, в числе которых и нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок. Его основным соперником является выдвиженец от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон. При этом крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент Венесуэлы, в выборах участвовать не будут.

В выборах президента смогут принять участие 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей. На территории страны откроются почти 45 тыс. избирательных центров и участков.

По мнению наблюдателей, победу, скорее всего, одержит нынешний президент, хотя эксперты и предрекают низкую явку избирателей. В то же время не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]