В Венесуэле стартуют досрочные выборы президента

Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Венесуэле. Избиратели должны будут выбрать нового главу государства, срок полномочий которого составляет шесть лет.

За пост президента борются четыре кандидата, в числе которых и нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок. Его основным соперником является выдвиженец от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон. При этом крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент Венесуэлы, в выборах участвовать не будут.

В выборах президента смогут принять участие 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей. На территории страны откроются почти 45 тыс. избирательных центров и участков.

По мнению наблюдателей, победу, скорее всего, одержит нынешний президент, хотя эксперты и предрекают низкую явку избирателей. В то же время не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.