Мэров двух крупнейших городов выбирают в Молдавии

Досрочные выборы мэров Кишинева и второго по величине города республики Бельц проходят в воскресенье в Молдавии.
Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии республики, избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00. В Кишиневе открыто 306 избирательных участков, в Бельцах - 58. В Кишиневе зарегистрировано 632 тыс. 450 избирателей, в Бельцах - 105 тыс. избирателей.
Досрочные выборы проходят еще в пяти селах. Они связаны с досрочным прекращением полномочий мэров, отставкой или смертью руководителей этих городов и сел. Победители станут мэрами только на один год - до всеобщих выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне-июле 2019 года.
В Кишиневе зарегистрировано 11 кандидатов. Основная борьба ожидается между бывшей и.о.мэра Сильвией Раду, которую поддерживает правящая Демократическая партия, и лидером фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Иваном Чебаном. С.Раду поддерживают избиратели, выступающие за европейскую интеграцию Молдавии, И.Чебана - сторонники сближения с Россией и интеграции в Евразийский Экономический Союз.
В борьбу двух кандидатов, согласно опросам, может вмешаться лидер правой оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе. Его поддерживает несколько проевропейских партий, он может претендовать на выход во второй тур.
В Бельцах зарегистрировано восемь кандидатов на пост мэра. В городе сильны позиции "Нашей партии", лидер которой Ренато Усатый скрывается в Москве. В 2015 году он одержал победу на выборах мэра Бельц, а в феврале нынешнего года подал в отставку, чтобы в ходе досрочных выборов обеспечить победу представителю "Нашей партии". Согласно опросам, представитель "Нашей партии" бывший и.о.мэра Бельц Николай Григоришин может одержать победу в первом туре выборов. Возможно, что он не наберет более 50% голосов, а выйдет во второй тур с представителем Партии социалистов Александром Усатым (однофамилец Р.Усатого).
Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие больше 25% зарегистрированных избирателей. Если в первом туре никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, то проводится второй тур выборов с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Возможный второй тур состоится через две недели, 3 июня.
На проведение выборов с учетом второго тура выделено 22,5 млн леев (чуть более 1 млн евро).
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