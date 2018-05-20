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Дальнее зарубежье 20.05.2018 09:47

Фильмы иранца Панахи и итальянки Рорвахер получили приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале

Награды за лучший сценарий 71-го Каннского кинофестиваля получили картины иранца Джафара Панахи и итальянки Аличе Рорвахер, передаёт в субботу корреспондент "Интерфакса".

Д.Панахи не смог лично получить награду, поскольку находится под домашним арестом у себя на родине, на сцену вышла съёмочная группа картины.

Фильм Д.Панахи "Три лица" рассказывает о том, как известная иранская актриса получает сообщение, в котором юная девушка просит о помощи. Актриса обращается к самому Д.Панахи и вместе они отправляются на поиски автора этого сообщения.

Д.Панахи был осуждён на шесть лет за антиправительственную деятельность, участие в протестах против официальных итогов выборов 2009 года. Также ему было запрещено снимать фильмы и давать интервью в течение 20 лет. Режиссер оказался под домашним арестом, но это не стало препятствием для работы. Д.Панахи ранее уже становился лауреатом Каннского кинофестиваля.

Фильм А.Рорвахер "Счастливый Лаццаро" рассказывает о простосердечном юноше Лаццаро, который работает на аристократичную семью Танкреди. Спустя некоторое время он заводит дружбу с отпрыском Танкреди, а затем судьба проверяет из дружбу на прочность.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, СЦЕНАРИЙ, ПРИЗ


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