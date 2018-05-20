ЛУКОЙЛ в 2017г уменьшил сеть АЗС на 51 станцию

Сбытовая сеть "ЛУКОЙЛа" на конец 2017 года состояла из 5258 автозаправочных станций 129 нефтебаз в 18 странах мира.
Согласно годовому отчету компании, предварительно утвержденному советом директоров, годом ранее сеть АЗС была на 51 станцию больше.
В 2017 году суммарные розничные продажи нефтепродуктов составили 14,2 млн тонн, в том числе в России было продано 10,1 млн тонн, а за рубежом - 4,1 млн тонн.
В рамках программы оптимизации сбытовой сети в России были проданы 25 АЗС, семь АЗС переданы в аренду, 25 АЗС переданы в управление, 5 АЗС ликвидированы, проданы две нефтебазы и одна нефтебаза передана в аренду.
Реализация в России была повышена до 12,8 т/сут в среднем на АЗС.
Объем розничных продаж нефтепродуктов за рубежом снизился по сравнению с 2016 годом на 3,2%, что связано с продажей в 2016 году сетей АЗС в Польше, Литве, Латвии и на Кипре в рамках реализации стратегии по повышению интеграции сбытовой сети с собственными нефтеперерабатывающими мощностями.
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