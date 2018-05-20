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ТЭК 20.05.2018 11:17

ЛУКОЙЛ в 2017г уменьшил сеть АЗС на 51 станцию

Сбытовая сеть "ЛУКОЙЛа" на конец 2017 года состояла из 5258 автозаправочных станций 129 нефтебаз в 18 странах мира.

Согласно годовому отчету компании, предварительно утвержденному советом директоров, годом ранее сеть АЗС была на 51 станцию больше.

В 2017 году суммарные розничные продажи нефтепродуктов составили 14,2 млн тонн, в том числе в России было продано 10,1 млн тонн, а за рубежом - 4,1 млн тонн.

В рамках программы оптимизации сбытовой сети в России были проданы 25 АЗС, семь АЗС переданы в аренду, 25 АЗС переданы в управление, 5 АЗС ликвидированы, проданы две нефтебазы и одна нефтебаза передана в аренду.

Реализация в России была повышена до 12,8 т/сут в среднем на АЗС.

Объем розничных продаж нефтепродуктов за рубежом снизился по сравнению с 2016 годом на 3,2%, что связано с продажей в 2016 году сетей АЗС в Польше, Литве, Латвии и на Кипре в рамках реализации стратегии по повышению интеграции сбытовой сети с собственными нефтеперерабатывающими мощностями.

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Тэги: ЛУКОЙЛ, АЗС, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]