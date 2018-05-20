ЛУКОЙЛ в 2018г выведет Филановского на Каспии на полку суточной добычи

НК "ЛУКОЙЛ" в текущем году планирует вывести месторождение им. Филановского на Каспии на "полку добычи".

"На месторождении им. В. Филановского на Каспии, введенном в эксплуатацию в 2016 году, в результате бурения новых скважин существенно увеличена среднесуточная добыча, а накопленная добыча нефти превысила 5 млн тонн. Мы завершили основные строительные работы и начали бурение на второй очереди месторождения, что позволит уже в 2018 году выйти на стабильную полку суточной добычи", - говорится в обращении президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова к акционерам в годовом отчете за 2017 год, предварительно утвержденном советом директоров.

Как сообщалось, "полка" на Филановского запланирована в объеме 145 тыс. баррелей в сутки. Годовой "полки" добычи - 7,2 млн тонн нефти в год компания ожидает достичь в 2019 году. Ранее компании обозначала "полку" добычи в 6 млн т нефти в год. Сохранять "полку" НК планирует минимум 5 лет, до 2023 года. В то же время значительным потенциалом обладает аптская залежь месторождения, освоение которой не учтено в профиле добычи и в новой стратегии "ЛУКОЙЛа".

Первоначально "ЛУКОЙЛ" планировал вывести месторождение на "полку" в 2017 году.

Разработка месторождения ведется в три очереди. Инфраструктура первой очереди включает райзерный блок (РБ), ледостойкую стационарную платформу (ЛСП), центральную технологическую платформу (ЦТП), платформу жилого модуля (ПЖМ) и головные береговые сооружения (ГБС). Вторая очередь обустройства месторождения состоит из ледостойкой стационарной платформы и платформы жилого модуля. Третья очередь обустройства включает блок-кондуктор (мини-платформу).

С момента запуска на месторождении пробурено 8 скважин (6 добывающих и 2 нагнетательные). В 2017 году было пробурено 5 скважин, 2 из которых - двуствольные с интеллектуальным заканчиванием уровня TAML5. Средняя глубина пробуренных скважин составляет более 3 тыс. м, длина горизонтальных секций - более 1 тыс. м. Средний начальный дебит одноствольных добывающих скважин составил около 3 тыс. т/сут, а по двуствольным - около 4 тыс. т/сут.

В 2017 году на месторождении добыто 4,6 млн т нефти. В рамках второй очереди освоения месторождения в декабре 2017 года начато бурение первой добывающей скважины со второй ледостойкой стационарной платформы. В рамках третьей очереди освоения в 2017 году начато строительство блок-кондуктора.

Нефть месторождения отличается высоким качеством и относится к категории "легкая малосернистая", она поставляется на экспорт через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Попутный газ с месторождения с 2017 года поставляется на нефтехимический комплекс "Ставролен" для дальнейшей переработки в товарный газ и продукцию нефтехимии.

"ЛУКОЙЛ" на своих лицензионных участках в Каспийском море открыл восемь месторождений, шесть из которых являются крупными многопластовыми (месторождение им. Филановского, им. Корчагина, Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, "170 км"). Выявлено 10 перспективных структур. Весной 2010 года НК "ЛУКОЙЛ" приступила к добыче нефти на месторождении им. Корчагина. Вторым проектом "ЛУКОЙЛа" на Каспии является месторождение им. Филановского, которое компания открыла в 2005 году. В 2017 году на месторождениях Северного Каспия добыто 5,5 млн тонн нефти, в 2018 году запланировано 5,8 млн тонн.