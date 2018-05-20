Капитализация Microsoft превысит $1 трлн в течение 12 месяцев - Morgan Stanley

Рыночная стоимость Microsoft Corp. в последующие 12 месяцев может превысить $1 трлн, полагают аналитики банка Morgan Stanley.

В настоящее время капитализация компании составляет $739 млрд, и рост до $1 трлн предполагает повышение на 34%. Microsoft по стоимости уступает Apple ($919 млрд), Amazon ($768 млрд) и Alphabet ($750 млрд).

За последние 12 месяцев акции софтверного гиганта подорожали на 40%, тогда как индекс Standard & Poors 500 за это время вырос всего на 15%.

Главным катализатором роста бумаг Microsoft эксперты Morgan Stanley называют успехи облачного подразделения Azure, а также бизнес по производству ЦОД и офисных программ Office 365.

Отмечается, что пока ни одной американской компании в истории не удавалось превысить отметку в $1 трлн капитализации. Ближе всех к ней подошла Apple, которой достаточно подъема котировок на 8,1%.