Строительство международного аэропорта Пекина завершится к концу 2018г

Основные работы по строительству нового международного аэропорта Пекина будут завершены к концу 2018 года, заявили городские власти.

К концу сентября 2019 года аэропорт будет оснащен всеми необходимыми навигационными условиями.

Как сообщили в Пекинском городском комитете по вопросам жилья, городского и сельского строительства, на данный момент постройка терминала уже завершена и ведутся работы по внутренней отделке и установке оборудования.

После сдачи в эксплуатацию в китайской столице появится новый аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами и 268 местами для парковки самолетов. Инновационный дизайн терминала площадью 700 тыс. кв. метров позволит сократить расстояние между местом регистрации на рейсы и выходом на посадку, а также сэкономить время на оформление багажа.

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он снизит нагрузку на переполненный международный аэропорт Шоуду, расположенный в северо-восточном пригороде Пекина, отмечает агентство "Синьхуа".