Полиция Малайзии изъяла у экс-премьера 5 грузовиков дорогих сумок, драгоценностей и наличных

Полиция Малайзии провела обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра страны Наджиба Разак по делу о коррупции в госинвестфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB) и изъяла ценности, с трудом уместившиеся в пять грузовых автомобилей, сообщает Aljazeera.
В том числе при обыске найдены 284 коробки с дорогими женскими сумками, более 70 футляров с драгоценностями и огромное количество наличности в нескольких валютах.
По данным Aljazeera и малазийской газеты Star Online, в четверг полиция провела следственные мероприятия на трех объектах, в пятницу - еще на шести. Старший полицейский следователь Аман Сингх, руководящий процессом, назвал объем изъятых ценностей "довольно большим".
Жена Н.Разака Росма Мансур в основном коллекционировала сумки Hermes Birkin, цена которых колеблется от $10 тыс. до $200 тыс.
По данным следствия, предыдущее правительство и руководство фонда 1MDB расхитили более $4,5 млрд государственных средств.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Русская община окружена особой заботой в Азербайджане - Администрация президента
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ЛУКОЙЛ в 2017г уменьшил сеть АЗС на 51 станцию
Поездка на сверхскоростном подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить $1 - Илон Маск
Газпромбанк готов инвестировать в строительство портового комплекса в Аргентине
Власти Амстердама хотят запретить аренду жилья через Airbnb
В Лондоне началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл
Алиев соболезнует кубинскому лидеру в связи с авиакатастрофой вблизи Гаваны
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»