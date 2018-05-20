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20.05.2018 10:31

Полиция Малайзии изъяла у экс-премьера 5 грузовиков дорогих сумок, драгоценностей и наличных

Полиция Малайзии провела обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра страны Наджиба Разак по делу о коррупции в госинвестфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB) и изъяла ценности, с трудом уместившиеся в пять грузовых автомобилей, сообщает Aljazeera.

В том числе при обыске найдены 284 коробки с дорогими женскими сумками, более 70 футляров с драгоценностями и огромное количество наличности в нескольких валютах.

По данным Aljazeera и малазийской газеты Star Online, в четверг полиция провела следственные мероприятия на трех объектах, в пятницу - еще на шести. Старший полицейский следователь Аман Сингх, руководящий процессом, назвал объем изъятых ценностей "довольно большим".

Жена Н.Разака Росма Мансур в основном коллекционировала сумки Hermes Birkin, цена которых колеблется от $10 тыс. до $200 тыс.

По данным следствия, предыдущее правительство и руководство фонда 1MDB расхитили более $4,5 млрд государственных средств.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ГОСФОНД, КОРРУПЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]