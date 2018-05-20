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Регион 20.05.2018 10:39

Продовольственный склад горит в Иркутске на площади более 5 тыс. квадратных метров

Склад с продовольствием загорелся утром в воскресенье в Иркутске рядом с железнодорожной станцией Кая, погибших и пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Информация о пожаре на складе на улице Ракитная, 17 поступила в 11:20 по местному времени. В 12:54 пожар был локализован на площади более 5 тыс. квадратных метров. Горит кровля склада", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По его словам, из-за сильного ветра пожару присвоен повышенный номер сложности. На месте работают 10 единиц техники и 24 человека.

"Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара выясняются", - добавил А.Шутов.

По словам представителя МЧС, распространению огня на большой площади способствовали грубые нарушения пожарной безопасности на складах.

"Склады были утеплены горючими материалами, кровля обработана битумом, который давал при горении густой черный дым", - уточнил А.Шутов.

Он отметил, что пожарные предотвратили распространение огня на расположенное вплотную к складам общежитие для работников.

"Жильцы были эвакуированы, из-за высокой температуры загорелась кровля на общежитии, но была потушена. Повреждено 4кв.м. кровли", - сказал А.Шутов.

По его словам, собственник склада устанавливается. В понедельник МЧС организует проверку.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, СКЛАД, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]