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ТЭК 20.05.2018 17:44

Узбекистан намерен привлечь до $1 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, подписала соглашение с правительством Узбекистана по развитию возобновляемой энергетики и привлечению частных инвестиций в данный сектор, сообщило в пятницу представительство IFC в Ташкенте.

"В качестве транзакционного советника IFC поможет АО "Узбекэнерго" структурировать проект государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения опыта и инвестиций частного сектора для финансирования, строительства и эксплуатации фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт, являющейся первой фазой запланированного проекта общей мощностью до 1000 МВт", - говорится в пресс-релизе IFC.

Развитие возобновляемой энергетики играет большую роль в диверсификации энергетического баланса страны, приводятся в сообщении слова заместителя премьер-министра Узбекистана Сухроба Холмурадова.

"Совместная работа IFC, Госкоминвестиций и АО "Узбекэнерго" для привлечения частных инвестиций на конкурсной основе в создание фотоэлектрических станций в размере до $1 млрд не только улучшит поставки электричества в стране, но также поможет создать прозрачный механизм привлечения частных инвестиций в сектор, который можно будет с успехом реплицировать в других сферах энергетики", - подчеркнул вице-премьер.

Отмечается, что, несмотря на значительные ресурсы солнечной энергии, Узбекистан крайне зависим от природного газа для выработки электричества. Правительство намерено развивать сектор возобновляемых источников энергии с целью диверсификации энергетического баланса страны и привлечения в него частных инвестиций.

"Данное соглашение демонстрирует тесное партнерство между Узбекистаном и IFC. Мы привержены созданию рынков и привлечению частных инвестиций с целью развития возобновляемой энергетики в Узбекистане и обеспечения граждан надежной и экологически чистой энергией", - отметила вице-президент IFC по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии Джорджина Бейкер.

Узбекистан является членом Всемирного банка с 1992 года. Портфель сотрудничества за этот период включает свыше 30 реализованных и осуществляемых проектов с привлечением льготных кредитов на сумму свыше $2,9 млрд. IFC, входящая в группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор развивающихся рынков.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВБ, ЭНЕРГЕТИКА


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