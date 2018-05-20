Вице-премьер Госсовета КНР заявил о договоренности между Китаем и США не допустить торговой войны между собой

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США, заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.

"Обе стороны достигли консенсуса, они не будут вести торговую войну и прекратят увеличивать торговые тарифы против друг друга", - приводит слова вице-премьера сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Телеканал напоминает, что представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.