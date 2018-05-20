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Дальнее зарубежье 20.05.2018 10:47

Вице-премьер Госсовета КНР заявил о договоренности между Китаем и США не допустить торговой войны между собой

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США, заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.

"Обе стороны достигли консенсуса, они не будут вести торговую войну и прекратят увеличивать торговые тарифы против друг друга", - приводит слова вице-премьера сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Телеканал напоминает, что представители США и Китая, включая Лю Хэ, 17 и 18 мая провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]