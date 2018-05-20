Франция заморозила активы компаний из Сирии, Ливана и Китая в связи с программой сирийского химоружия

Власти Франции в пятницу заморозили на шесть месяцев активы ряда компаний, базирующихся в Сирии, Ливане и Китае и, по мнению Парижа, связанных с программой сирийского химического оружия, передают французские СМИ.

Среди этих компаний - Sigmatec и Al Mahrous Group из Сирии, Technolab из Ливана и торговая компания из Гуанчжоу (КНР).

Также подобные ограничительные меры коснутся двух граждан Сирии и одного физлица, родившегося в Ливане в 1977 году, чья национальность, однако, не раскрывается.

Распоряжение об этих мерах подписал министр финансов Франции Брюно Ле Мер.

СМИ напоминают, что в январе этого года Франция ввела санкции против 25 компаний и физлиц из Сирии, Франции, Ливана и Китая за содействие развитию сирийской программы химоружия. Среди юридических лиц, подпавших под санкции, - компании, торгующие металлом и электроникой, а также компании, занимающиеся логистикой и перевозками грузов по морю.