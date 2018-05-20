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Дальнее зарубежье 20.05.2018 10:49

Франция заморозила активы компаний из Сирии, Ливана и Китая в связи с программой сирийского химоружия

Власти Франции в пятницу заморозили на шесть месяцев активы ряда компаний, базирующихся в Сирии, Ливане и Китае и, по мнению Парижа, связанных с программой сирийского химического оружия, передают французские СМИ.

Среди этих компаний - Sigmatec и Al Mahrous Group из Сирии, Technolab из Ливана и торговая компания из Гуанчжоу (КНР).

Также подобные ограничительные меры коснутся двух граждан Сирии и одного физлица, родившегося в Ливане в 1977 году, чья национальность, однако, не раскрывается.

Распоряжение об этих мерах подписал министр финансов Франции Брюно Ле Мер.

СМИ напоминают, что в январе этого года Франция ввела санкции против 25 компаний и физлиц из Сирии, Франции, Ливана и Китая за содействие развитию сирийской программы химоружия. Среди юридических лиц, подпавших под санкции, - компании, торгующие металлом и электроникой, а также компании, занимающиеся логистикой и перевозками грузов по морю.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]