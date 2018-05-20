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Дальнее зарубежье 20.05.2018 11:12

Россия и Турция зафиксировали шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остаётся стабильной, сообщает министерство обороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо", - сказали в Минобороны.

Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы за сутки в провинции Хама.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]