Россия и Турция зафиксировали шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остаётся стабильной, сообщает министерство обороны России.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Алеппо", - сказали в Минобороны.
Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы за сутки в провинции Хама.
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