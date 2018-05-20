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Дальнее зарубежье 20.05.2018 12:16

Мун Чжэ Ин и Трамп обсудили по телефону способы провести успешно будущий саммит США-КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, как успешно провести готовящийся саммит США-КНДР.

"Лидеры обменялись мнениями по поводу действий, которые в последнее время предпринимала Северная Корея", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации президента Мун Чжэ Ина.

Согласно заявлению, лидеры также согласились работать вместе над встречей между Д.Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Уай-Ти-Эн напоминает, что Мун Чжэ Ин отправится в понедельник с визитом в США, а на вторник у него запланированы переговоры с Д.Трампом.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР. Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита находится под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказываться от масштабных совместных военных учений.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]