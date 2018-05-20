Мун Чжэ Ин и Трамп обсудили по телефону способы провести успешно будущий саммит США-КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, как успешно провести готовящийся саммит США-КНДР.

"Лидеры обменялись мнениями по поводу действий, которые в последнее время предпринимала Северная Корея", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации президента Мун Чжэ Ина.

Согласно заявлению, лидеры также согласились работать вместе над встречей между Д.Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Уай-Ти-Эн напоминает, что Мун Чжэ Ин отправится в понедельник с визитом в США, а на вторник у него запланированы переговоры с Д.Трампом.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР. Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита находится под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказываться от масштабных совместных военных учений.