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СНГ 20.05.2018 12:53

Украина пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры, из некоторых выйдет - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

"Сейчас мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом в воскресенье.

Говоря о подписанном им накануне указе о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ, он подчеркнул, что таким образом закрыл постоянное представительство Украины в этой организации.

"Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине России не вышло: Москва стремилась переделать Содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башней Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, 2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов Содружества независимых государств.

СНБО поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Ранее президент П.Порошенко заявлял, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ. "Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - сказал он.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

19 мая 2018 года П.Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать - мы двигаемся вместе в Европу", - сказал П.Порошенко в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

Он подчеркнул, что будущее Украины - в Европе.

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Тэги: УКРАИНА, СНГ, ДОГОВОРЫ, РЕВИЗИЯ


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