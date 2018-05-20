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СНГ 20.05.2018 13:15

В Киеве насчитали 24 политзаключенных украинцев в РФ, без учета находящихся под стражей в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить несколько десятков украинцев, находящихся под стражей на территории России.

"По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ (. . .) В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - написала в воскресенье утром в своем аккаунте в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца, добавив, что Киев также требует освобождения свыше 40 человек, содержащихся под стражей в Крыму.

В третье воскресенье мая на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]