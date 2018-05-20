В Киеве насчитали 24 политзаключенных украинцев в РФ, без учета находящихся под стражей в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить несколько десятков украинцев, находящихся под стражей на территории России.

"По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ (. . .) В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - написала в воскресенье утром в своем аккаунте в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца, добавив, что Киев также требует освобождения свыше 40 человек, содержащихся под стражей в Крыму.

В третье воскресенье мая на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий.