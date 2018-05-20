В Киеве насчитали 24 политзаключенных украинцев в РФ, без учета находящихся под стражей в Крыму

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить несколько десятков украинцев, находящихся под стражей на территории России.
"По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ (. . .) В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - написала в воскресенье утром в своем аккаунте в Твиттере спикер МИД Украины Марьяна Беца, добавив, что Киев также требует освобождения свыше 40 человек, содержащихся под стражей в Крыму.
В третье воскресенье мая на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий.
В Баку обвинили Ереван в эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе
Азербайджанский солдат убит на участке азербайджано-армянской госграницы в Нахчивани
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Строительство международного аэропорта Пекина завершится к концу 2018г
Узбекистан намерен привлечь до $1 млрд инвестиций в возобновляемую энергетику
Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии
В Казахстане в результате пожара на нефтяном месторождении погиб рабочий
Власти Амстердама хотят запретить аренду жилья через Airbnb
В Лондоне началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»