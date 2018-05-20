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Дальнее зарубежье 20.05.2018 13:25

Победивший на парламентских выборах в Ираке богослов ас-Садр встретился с иракским премьером, договорился о сотрудничестве

Шиитский богослов Муктада ас-Садр - лидер победившего на парламентских выборах в Ираке блока "Ас-Сайрун" - в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади договорился о сотрудничестве для формирования нового правительства страны, сообщает в воскресенье турецкое издание "Сабах".

Встреча состоялась накануне - меньше чем через 24 часа после того, как были объявлены окончательные результаты голосования.

"Во время нашей встречи мы согласились на совместную работу и (на взаимодействие - ИФ) со всеми другими участниками, чтобы ускорить процесс формирования нового иракского правительства", - приводит "Сабах" слова иракского премьера на совместной пресс-конференции с М.ас-Садром по итогам переговоров.

М.ас-Садр в свою очередь заявил, что "наша дверь открыта для всех", кто готов вносить вклад в развитие Ирака, ставя во главу интересы этой страны.

Издание уточняет, что новое правительство страны должно быть сформировано в течение 90 дней. Однако М.ас-Садр не может стать премьером, поскольку он не выставлял свою кандидатуру на выборах. Также наблюдатели полагают, что не обязательно именно сторонники М.ас-Садра смогут сформировать правящую коалицию.

Как сообщалось, сторонники М.ас-Садра получили 54 места в парламенте. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Х. аль-Абади (42 места).

М.ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.

"Сабах" напоминает, что ранее власти Ирана публично выступали против блока М.ас-Садра. Недавно М.ас-Садр встречался с послами ряда стран-соседей Ирака, включая Саудовскую Аравию, которая считается главным соперником Ирана на Ближнем Востоке, отмечает "Сабах",

Также западные СМИ сообщали, что ранее на этой неделе в Ирак прибыл командующий иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Это подразделение входит в состав элитного Корпуса стражей Исламской революции и отвечает за военные операции за рубежом. Предполагается, что задача К.Сулеймани - добиться формирования в Ираке правящей коалиции, настроенной на сотрудничество с Ираном.

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Тэги: ИРАК, БОГОСЛОВ, ПРЕМЬЕР, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]