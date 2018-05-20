Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские ЗРК "Тор", сообщила телепередача министерства обороны Армении "Вооруженные силы".

"Система "Тор" - сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе высокоточными ракетами", - сказал в эфире телепередачи заместитель начальника войск ПВО Армении Артур Погосян.