Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские ЗРК "Тор", сообщила телепередача министерства обороны Армении "Вооруженные силы".
"Система "Тор" - сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе высокоточными ракетами", - сказал в эфире телепередачи заместитель начальника войск ПВО Армении Артур Погосян.
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