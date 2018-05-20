Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии

Стабильность зоны евро окажется под угрозой, если новое правительство Италии не станет соблюдать обязательства страны по предельным нормам государственного долга и бюджетного дефицита, заявил в воскресенье министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
"Если новое правительство пойдет на риск не соблюдать свои обязательства по долгу, по дефициту, а также по оздоровлению банков, вся финансовая стабильность зоны евро будет под угрозой", - сказал французский министр в передаче радиостанции Europe 1, комментируя намерения победивших на выборах в Италии и договорившихся сформировать коалиционное правительство партий "Пять звезд" и "Лиги Севера" положить конец "диктату Брюсселя" и политике жесткой экономии.
"Каждый в Италии должен понимать, что будущее страны в составе (объединенной - ИФ) Европы и нигде больше. А чтобы это будущее было в Европе, нужно соблюдать правила", - подчеркнул Б.Ле Мэр.
По его мнению, обязательства, взятые Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране. Эти обязательства, отметил он, выше внутрипартийных интересов.
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