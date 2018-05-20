В Венесуэле начались досрочные президентские выборы

Досрочные президентские выборы стартовали в воскресенье в Венесуэле в 6:00 по местному времени (14:00).

Избирательные участки должны будут закрыться в 18:00 (понедельник 02:00).

Западные СМИ отмечают, что по мнению наблюдателей, нынешний глава государства Николас Мадуро, претендующий на второй срок, должен будет без труда обойти своих главных соперников - выдвиженца от партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона и бывшего священнослужителя Хавьера Бертуччи.

Многие оппозиционеры бойкотируют выборы.

В выборах президента смогут принять участие 20,3 млн граждан Венесуэлы, еще 107 тыс. венесуэльцев проголосуют за границей. Эксперты предрекают низкую явку избирателей, однако не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Н.Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.