Договоренности между США и Китаем по торговле могут грозить экономическому благополучию Европы, считает французский министр

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил французскому телеканалу CNews о своих опасениях относительно возможных новых торговых соглашений между США и КНР, которые, по мнению министра, могут нанести ущерб Европе.
"Соединенные Штаты и Китай могут решиться на соглашение за счет Европы, если только Европа не сможет продемонстрировать твердую позицию", - сказал министр.
"Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа и европейские страны заплатили за плохое поведение Китая. Все это абсолютно абсурдно и необъяснимо для союзников (таких как США и Европа - ИФ)", - добавил он.
Ранее на этой неделе по итогам переговоров США и Китай обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.
В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.
Однако председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что ЕС будет настаивать на бессрочной отмене повышенных импортных тарифов США на алюминий и сталь.
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