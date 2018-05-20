Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 29° 22 Май 18° 29° 23 Май 18° 30°

Дальнее зарубежье 20.05.2018 16:15

Договоренности между США и Китаем по торговле могут грозить экономическому благополучию Европы, считает французский министр

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил французскому телеканалу CNews о своих опасениях относительно возможных новых торговых соглашений между США и КНР, которые, по мнению министра, могут нанести ущерб Европе.

"Соединенные Штаты и Китай могут решиться на соглашение за счет Европы, если только Европа не сможет продемонстрировать твердую позицию", - сказал министр.

"Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа и европейские страны заплатили за плохое поведение Китая. Все это абсолютно абсурдно и необъяснимо для союзников (таких как США и Европа - ИФ)", - добавил он.

Ранее на этой неделе по итогам переговоров США и Китай обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами.

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

Однако председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что ЕС будет настаивать на бессрочной отмене повышенных импортных тарифов США на алюминий и сталь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Министр финансов Франции полагает, что нельзя позволять США диктовать условия в мировой экономике Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну, считает Макрон Франция намерена поддерживать американцев в Сирии - Макрон Макрон: Трамп намерен выйти из соглашения по ядерной программе Ирана Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россия должна нести ответственность за "дело Скрипаля" - Белый дом Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]