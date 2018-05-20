Лидер правящей партии Шотландии обещает принять решение по новому референдуму о независимости после прояснения ситуации с Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что определится со сроками проведения второго референдума о независимости региона после того, как британское правительство точнее определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
"Как только у нас будет некоторая ясность - я надеюсь, осенью этого года - о последствиях Brexit и о будущих взаимоотношениях между Соединенным Королевством ЕС, тогда я вновь рассмотрю вопрос о сроках референдума о независимости", - сказала она в воскресенье в эфире телеканала Ай-Ти-Ви.
Она отметила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия - крупнейшая партия в парламенте Шотландии - не будет выступать против нового возможного голосования, связанного с Brexit. При этом министр выразила обеспокоенность в связи с возможностью того, что различные регионы Великобритании проголосуют в этом случае по-разному, как это произошло в 2016 году на референдуме о членстве Великобритании в ЕС.
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли.
В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.
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