Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 29° 22 Май 18° 29° 23 Май 18° 30°

Дальнее зарубежье 20.05.2018 16:50

Лидер правящей партии Шотландии обещает принять решение по новому референдуму о независимости после прояснения ситуации с Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что определится со сроками проведения второго референдума о независимости региона после того, как британское правительство точнее определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

"Как только у нас будет некоторая ясность - я надеюсь, осенью этого года - о последствиях Brexit и о будущих взаимоотношениях между Соединенным Королевством ЕС, тогда я вновь рассмотрю вопрос о сроках референдума о независимости", - сказала она в воскресенье в эфире телеканала Ай-Ти-Ви.

Она отметила, что возглавляемая ею Шотландская национальная партия - крупнейшая партия в парламенте Шотландии - не будет выступать против нового возможного голосования, связанного с Brexit. При этом министр выразила обеспокоенность в связи с возможностью того, что различные регионы Великобритании проголосуют в этом случае по-разному, как это произошло в 2016 году на референдуме о членстве Великобритании в ЕС.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли.

В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, СРОКИ


Похожие новости


В Шотландии надеются провести референдум о независимости на завершающем этапе Brexit Премьер Британии считает нынешнее время неподходящим для нового референдума в Шотландии Расмуссен заявил, что уважает решение шотландцев не выходить из состава Великобритании Кэмерон поздравил сторонников единства Великобритании с победой на референдуме в Шотландии 53% шотландцев против отделения региона от Соединенного Королевства - опрос Шотландцы начали голосовать на референдуме о независимости региона от Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]