При обвале в шахте в Грузии тяжело ранен рабочий

В результате произошедшего в воскресенье обвала в шахте Корохнали горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в Чиатура (регион Имерети, Западная Грузия) серьезные повреждения получил один рабочий, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, под горной массой оказался 32-летний горняк, который с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную больницу города Кутаиси.
По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. В настоящее время ему проводят нейрохирургическую операцию.
"У пациента выявлены перелом основания черепа, а также позвоночника и отек головного мозга", - сообщил журналистам директор больницы Георгий Хведелидзе.
Что спровоцировало обрушение в шахте, пока не известно.
В МВД Грузии сообщили журналистам, что в связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ".
Два месяца назад в соседней шахте Шукрути "Чиатурмарганца" в результате обвала погиб 45-летний шахтер.
АО "Чиатурмарганец" входит в крупнейший в Грузии горно-металлургический холдинг Georgian Manganese Holding Limited, управляемый американской компанией Georgian American Alloys Inc.
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