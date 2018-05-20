Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0069 RUR   0.0273 GBR   2.2966 TRY   0.3806

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 29° 22 Май 18° 29° 23 Май 18° 30°

Регион 20.05.2018 17:00

При обвале в шахте в Грузии тяжело ранен рабочий

В результате произошедшего в воскресенье обвала в шахте Корохнали горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в Чиатура (регион Имерети, Западная Грузия) серьезные повреждения получил один рабочий, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, под горной массой оказался 32-летний горняк, который с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную больницу города Кутаиси.

По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. В настоящее время ему проводят нейрохирургическую операцию.

"У пациента выявлены перелом основания черепа, а также позвоночника и отек головного мозга", - сообщил журналистам директор больницы Георгий Хведелидзе.

Что спровоцировало обрушение в шахте, пока не известно.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что в связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ".

Два месяца назад в соседней шахте Шукрути "Чиатурмарганца" в результате обвала погиб 45-летний шахтер.

АО "Чиатурмарганец" входит в крупнейший в Грузии горно-металлургический холдинг Georgian Manganese Holding Limited, управляемый американской компанией Georgian American Alloys Inc.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ШАХТА, ОБВАЛ


Похожие новости


Причиной обвала в шахте в Грузии, предположительно, стал "горный удар" - правительство Шесть человек могли погибнуть при обрушении в шахте на западе Грузии - СМИ МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту несчастного случая в шахте Президент и премьер Грузии выразили поддержку семьям пострадавших в шахте в Ткибули

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]