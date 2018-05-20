При обвале в шахте в Грузии тяжело ранен рабочий

В результате произошедшего в воскресенье обвала в шахте Корохнали горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в Чиатура (регион Имерети, Западная Грузия) серьезные повреждения получил один рабочий, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, под горной массой оказался 32-летний горняк, который с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную больницу города Кутаиси.

По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. В настоящее время ему проводят нейрохирургическую операцию.

"У пациента выявлены перелом основания черепа, а также позвоночника и отек головного мозга", - сообщил журналистам директор больницы Георгий Хведелидзе.

Что спровоцировало обрушение в шахте, пока не известно.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что в связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ".

Два месяца назад в соседней шахте Шукрути "Чиатурмарганца" в результате обвала погиб 45-летний шахтер.

АО "Чиатурмарганец" входит в крупнейший в Грузии горно-металлургический холдинг Georgian Manganese Holding Limited, управляемый американской компанией Georgian American Alloys Inc.